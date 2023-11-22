مستقبل وطن ينظم لقاءات وندوات براس سدر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قال جيفارا الجافي رئيس حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، إن أمانات العمل الجماهيري بالمحافظة، والمرأة بمدينة رأس سدر، وأمانة العلاقات الحكومية، نظمت عدة لقاءات وندوات في مختلف التجمعات السكانية بمدينة رأس سدر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، التي من المقرر أن تنعقد أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبل.

دور أمانات الحزب في توعية المواطنين

وأكد حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء أن تلك اللقاءات تهدف إلى توعية المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بأصواتهم.

تأييد للمرشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة

وأوضح المشاركون بالندوات في مختلف أحياء المدينة تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، وعزمهم على تقديم الدعم اللازم له، لتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة المشروعات العملاقة والتنمية المستدامة التي نفذها في مختلف محافظات الجمهورية الجديدة.