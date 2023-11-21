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محمود مسلم: مصر تمارس ضغوطا كبيرة للإفراج عن سيدات وأطفال الطرفين

كتب:

هاجر عمر
11:09 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ الاتفاق حول تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل بات وشيكًا، لافتا إلى إعلان حماس قبل يومين أنّ إسرائيل وراء تعطيل الوصول إلى صيغة لتبادل الأسرى.

مصر تمارس ضغوطا كبيرة للإفراج عن السيدات والأطفال

وأضاف «مسلم»، خلال حوار عبر قناة «etc»، أنّ أسر الرهائن تمارس ضغوطا كبيرة لإتمام الصفقة، مشيرا للدور المصري منذ ما يقرب من أسبوع أو أكثر بضرورة تسليم الأطفال والسيدات على الأقل بين الطرفين.

موقف فاضح وغير مسبوق 

ووصف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ الموقف الأمريكي بـ«الفاضح»، لافتا إلى أنّ حرب غزة الأخيرة شهدت سفر رئيس الولايات المتحدة لإسرائيل بوقت الحرب ويحضر بمجلس الحرب لأول مرة بالتاريخ، إضافة إلى المؤتمر الصحفي لبلينكن مع نتياهو، العديد من الأكاذيب التي رددتها القوة الأولى بالعالم.

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