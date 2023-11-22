«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا لمتابعة خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة العلاقات العامة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء سيد فريد، اجتماعا بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة المركزية، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

اجتماع مستقبل وطن

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من تكليفات خلال الفترة الماضية، في إطار أنشطة وفعاليات الأمانة، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

ووجهت الدكتورة نجلاء سيد فريد، الشكر لكافة أعضاء الأمانة وأمنائها بالمحافظات، نتيجة للجهد المبذول، مشددة على ضرورة الجاهزية التامة على مدار الفترة المقبلة، والاستعداد الكامل للانتخابات الرئاسية.

كما أكد الاجتماع، ضرورة استمرار التواصل مع كافة أمناء الأمانة بالمحافظات، وبشكل يومي، لمتابعة تنفيذ التكليفات المطلوبة، بما يليق بمكانة الحزب باعتباره الأكبر في مصر، فضلاً عن تذليل كافة المعوقات، من خلال المتابعة الدقيقة لردود أفعال المواطنين، في كافة المحافظات على مستوى المراكز والقرى.