«مستقبل وطن» بقنا يطلق حملة طرق أبواب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أطلقت أمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم، أكبر حملة لطرق الأبواب دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

المشاركة الإيجابية

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة قنا، إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية، وتسليط الضوء والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف ربوع الجمهورية، وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة، وضرورة الوقوف صفا واحد خلف الرئيس السيسي للاستمرار قدما في بناء الدولة والجمهورية الجديدة.

حملة طرق الأبواب

وقال الدكتور عبد الرحمن يحيي خلاوي، أمين الشباب بالمحافظة، أنه يشارك في الحملة نحو 1000 شاب وفتاة من الكوادر الحزبية بأمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة، وتستهدف الوصول لما يزيد عن مليون 500 ألف ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية .

وأوضحت المهندسة عبير النجار، أمينة المرأة ببندر قنا، أن الحملة في يومها الأول زارت قرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت، وقرية الكلاحين بمركز قفط، ومناطق ببندر قنا، وأخرى بمركز فرشوط، باعتبارها أماكن بها كتل تصويتية عالية لحثهم علي ضرورة المشاركة بإيجابية في كل الاستحقاقات الدستورية، وأهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الدولة للاستمرار نحو تحقيق تطلعات المواطنين نحو الجمهورية الجديدة.