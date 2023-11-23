سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المختلفة

أعلنت البنوك المصرية، عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، ثبات سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغيير حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، ويبلغ أعلى سعر للدولار للشراء اليوم 30.90 جنيه، أما أقل سعر بيعاً فسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس 23-11-2023، يبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما يسجل سعر الدولار اليوم الخميس، في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم الخميس، داخل البنك التجاري الدولي إلى 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.