وكيل «رياضة القليوبية» يشهد إجراءات تسليم مركز شباب بالعبور الجديدة

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إجراءات تسليم مركز شباب التابع لجهاز مدينة العبور الجديدة، صباح اليوم يرافقه النائب محمد الطوخي عضو مجلس النواب عن مدينة العبور ولجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة وجهاز مدينة العبور الجديدة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

المشاركة المجتمعية والتعاون

وفى هذا الصدد أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالتعاون مع مجلس مدينة العبور الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، الذي يأتي تأكيدا لمبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في ضوء أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

خطوة هامة وإضافة جديدة

وأضاف «الصبروط»، أن استلام المركز الجديد والمنشأ من خلال جهاز مدينة العبور الجديدة، يعد خطوة هامة وإضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية بالقليوبية، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمشروعات الإنشائية الأخرى التي تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التوسع في الإنشاءات الشبابية والرياضية لضمان جودة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للمواطن وزيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين والمترددين على الهيئات الشبابية والرياضية.