إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب في القليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بثلاثة مراكز شباب إلى التحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل وإغلاق محل العمل في المواعيد الرسمية.

وكلّف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ومحمد سمير، من العاملين بالإدارة؛ لمتابعة مراكز الشباب الواقعة بنطاق إداراتي شباب بنها، وطوخ.

شملت الزيارات متابعة مراكز شباب ميت الحوفيين، ورورة، كفر الجزار، الإصلاح الزراعي، كفر سندنهور، ميت عاصم، زواية بلتان، والصفا، وتبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، كما تلاحظ أداء طلاب كلية تربية رياضية للتدريبات العملية بمراكز شباب المنشية، والإصلاح الزراعي، وميت عاصم، وأيضا استقبال مركز التخاطب بمركز شباب كفر الجزار للحالات اليومية ومباشرة الجلسات الأسبوعية بكل جدية.

تغيب بعض موظفي مراكز شباب المنشية

وقال «الصبروط» في بيان، إنه عند المرور بمركز شباب المنشية ببنها، تلاحظ غياب بعض العاملين، ومركز شباب بلتان مفتوح ويمارس نشاطه، في ظل غياب جميع العاملين، في حين وجود مركز شباب دملو مغلقا في أوقات العمل الرسمية.

وأكّد استمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات.