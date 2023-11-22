رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا: نقدم دورات تدريبية للعمالة قبل سفرهم

شارك عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، في المنتدى الخامس للحوار الاجتماعي فى مدينة مارسيليا الفرنسية، وخلال مداخلته أشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة يعاني منها المهاجرون، وأنه يجب تنظيم الهجرة الشرعية إلى دول شمال المتوسط، والعمل سويا على محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تخص تأهيل عمالة مدربة يحتاجها سوق العمل الأوروبي.

مبادرة اتحاد العمال المصريين لتأهيل العمالة

قدم رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، مبادرته التي يقوم بتنفيذها بشراكة مع اتحاد العمال الإيطالي «UIL» التي تخصص حصة للعمالة المصرية في مهن تحتاجها سوق العمل الإيطالية، ومن ضمن الشروط التي يجب على العامل الالتزام بها، أن يشارك في دورات لغة إيطالية تعادل 100 ساعة، علاوة على 10 ساعات ثقافة إيطالية.

تأهيل مهني

أشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أن العامل الراغب في السفر إلى إيطاليا، يشارك أيضا في دورة تأهيل مهني تتراوح مدتها من ثلاثة إلى ستة أشهر، طبقا لنوع المهنة التي سيمارسها في إيطاليا، وقد حازت مبادرة اتحاد العمال المصريين في إيطاليا اهتمام الحاضرين وتمنوا أن تستمر وأن تطبق في دول أوروبية أخرى.