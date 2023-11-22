وزير فرنسي سابق: هناك كثير من المعاناة والكراهية المتراكمة بالأراضي المحتلة

قال جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، إن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وإسرائيل لديها الحق في السلام، مشيرًا إلى أن الوضع في فلسطين خطير جدًا، ولا يستطيع أن يتوقع ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة، حيث أن هناك الكثير من المعاناة، والكثير من المحن، والكثير من الكراهية المتراكمة.

دور أوروبا في القضية الفلسطينية

وأضاف وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن أوروبا عليها أن تدعو الشعوب المختلفة إلى إيجاد شكل من أشكال الحوار بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما لم يتحقق بعد.

وأشار إلى أنه خلال رئاسته لمعهد العالم العربي، قرر تنظيم معرض عن فلسطين في باريس، لأنه لاحظ وجود الكثير من الشباب الرائع والمبدع الذين تم التخلي عنهم بصورة كبيرة وأصبحوا مهمشين.

تأثير السياسة الإسرائيلية

ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية كان لها تأثير على حياة هؤلاء الشباب المبدع، وكذلك سياسة بعض الدول الأوروبية والعربية، ولذلك أنشأ المعرض للحديث عن الشعب الفلسطيني الذي يستحق الحياة وله الحق في دولته ويستحق الحياة، الشعب الفلسطيني شعب ذو سيادة.

أقسام المعرض

وذكر أن المعرض كان يضم عدة أقسام، الجزء الأول كان مخصصًا لما يمكن أن نسميه المتحف الفلسطيني في المنفى، والجزء الثاني يدور حول الشاعر محمود درويش، وهناك جزء ثالث يتعلق بشباب الفنانين في قطاع غزة الذي يروون أحلامهم وآلامهم من خلال فنهم، أحد الفنانين الفلسطينيين المشاركين في المعرض من قطاع غزة مات منذ أيام قليلة بسبب القصف الإسرائيلي.