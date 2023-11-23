كيف تبدو الأوضاع في غزة قبل ساعات من بدء الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي؟

قصف مكثف واستهدافات متعددة وطائرات حربية لا تغادر سماء قطاع غزة لثوان قليلة، كان ذلك هو المشهد داخل القطاع المدمر قبل ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب 45 يوما من العدوان على غزة.

غارات مكثفة واستهدافات متتالية

خوف وترقب وشعور بالقلق ينتاب سكان القطاع، رغم الهدنة التي تستمر لـ4 أيام والتي تبدأ الخميس، إلاّ أنّ الغارات المكثفة والتي جعلت الليلة من أصعب ليالي العدوان هي ما جعلت الأهالي في حالة هلع دائم، فعلى الرغم من إعلان الاحتلال بأن جنوب غزة بما في ذلك مدينتي خانيونس ورفح هما منطقتين آمنتين، إلاّ أنه وبحسب الصحفي الفلسطيني عبدالرحمن العبادلة فإن السياج الحدودي يشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، ويقول في حديثه لـ«الوطن»: «دائما تشهد الليلة أو الساعات التي تسبق الهدنة غارات عنيفة ومستمرة وهو ما اعتدنا عليه خلال الحروب السابقة، ولكن هذه المرة لا مثيل لها، الجميع خائف وينتظر قرار بدء الهدنة قبل أن تصعد روحه للسماء ويصبح في عداد الشهداء».

قنابل إضاءة مكثفة

فيما شهد شمال قطاع غزة إطلاق كثيف لقنابل الإضاءة تزامناً مع قصف إسرائيلي متتالٍ على المنطقة، جاء ذلك في ظل انقطاع الاتصالات مع السكان الذين لا يزالون متواجدين في منازلهم رغم المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.