أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في ميت غمر بالدقهلية

أعلنت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر، أماكن منافذ توزيع السكر بأسعار مخفضة بسعر 27 جنيه فقط للكيلو، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

توزيع أطنان من السكر على المنافذ

أكد اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في بيان، جرى توزيع أطنان من السكر على عدد من المنافذ، لبيعه بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى مركز المدينة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيض أسعار السلع الأساسية، لتخفيف العبء على المواطنين، وجرى تحديد هذه القرى، التي يوجد بها منافذ تبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وفي حال المخالفة يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أماكن منافذ بيع السكر بمدينة ميت غمر

وأشار رئيس مجلس مدينة ميت غمر عن أماكن منافذ بيع السكر بأسعار مخفضة في قرى المدينة وهي «سنفا، أوليلة، بشالوش، سنتماي، دماص، بهيدة، ميت محسن، أتميدة، كوم النور، ميت الفرماوي، سمبو مقام، ميت أبو خالد، الرحمانية، سرنجا، كفر سرنجا، أبو نبهان، الحاكمية، دنديط، هلا، ميت يعيش، تفهنا الأشراف».