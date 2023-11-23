عماد الدين حسين: الاحتلال الإسرائيلي لا يريد السلام.. ويسعى لتنفيذ مخطط التهجير

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن اليمين الإسرائيلي هو الذي يحكم دولة الاحتلال منذ 1996، مشيرًا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون الآن على ضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية.

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الاحتلال يحاول فرض فكرة التهجير القسري بكل الطرق، وقام بتهجير 1.3 مليون نازح من شمال القطاع إلى جنوب، وقام بتدمير أكثر من 50% من مساكن قطاع غزة، وهذا يعني أن التهجير القسري حدث بالفعل.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عبارة عن عصابة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمعن في قتل الأطفال، وهناك انحياز غربي لدولة الاحتلال بصورة لم يتحدث من قبل.

وتابع، أن الناخب الإسرائيلي يقوم بانتخاب اليمن المتطرف طوال الوقت، مشيرًا إلى دولة الاحتلال يرفض السلام، ويسعى لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ويتم التعبير عن هذا الأمر خلال هذه الأيام بلغة فاضحة.

الاحتلال لا يريد السلام

وأشار إلى أن الاحتلال لا يريد السلام، ولديه إصرار على إعداد الدولة اليهودية، وهذا يقصي تمامًا على فكرة الدولة ثنائية القومية التي كان يدعو إليها ياسر عرفات.

مصر حصلت على سيناء بعد حرب أكتوبر

وأكد أن طريق السلام مع الاحتلال لم يعطينا أي حقوق، فمصر حصلت على سيناء من خلال الحرب في السادس من أكتوبر، والسلام في هذا الوقت كان في صالح الاحتلال، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني المصري مهدد بسبب مشروع الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني بقوة إلى سيناء.