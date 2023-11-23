استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم بلاطة شرق نابلس كتب: هاجر عمر 01:49 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 حرب غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم بلاطة شرق نابلس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس الاحتلال الإسرائيلي يغلق 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوبي نابلس مستوطنون يعتدون على قاطفي ثمار الزيتون ويسرقون المعدات جنوب نابلس أمين سر فتح في نابلس: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة اغتيال لأعضاء الحركة «وفا»: إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شرق نابلس إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس «وفا»: إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية نابلس قوات الاحتلال غزة الاحتلال بقلم هاجر عمر