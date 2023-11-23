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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم بلاطة شرق نابلس

كتب:

هاجر عمر
01:49 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
حرب غزة

حرب غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

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بقلم هاجر عمر