دورة تدريبية في إنعاش القلب الرئوي بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

نظم فرع هيئة الإسعاف المصرية بكفر الشيخ دورة تدريبية عملية على سُبل إنعاش القلب الرئوي المتقدم بمصيف بلطيم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، وبحضور الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، بهدف رفع الوعي لدى المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم.

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشاركة المصطافين في الدورة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشاركة المصطافين في الدورة، والاستفادة من المختصين عن سُبل إنعاش القلبي الرئوي المتقدم، مقدماً الشكر لكل العاملين بهيئة الإسعاف المصرية عامة، وبفرع كفر الشيخ خاصة، لما يقدموه من خدمات متعددة لأهالي المحافظة ومصيف بلطيم.

جاء ذلك، بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع الدلتا، والمشرف على فرع كفر الشيخ، وهاني ندا، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وقال الدكتور أحمد الجنزوري، إنّ فرع هيئة الإسعاف المصرية بكفر الشيخ، ومصيف بلطيم، استقبل الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، متفقداً نقاط الإسعاف على الطريق الدولي الساحلي، ونقاط الإسعاف بمصيف بلطيم.

دورة تدريبية عملية على سُبل إنعاش القلب الرئوي المتقدم لإنقاذ الحياة

وأضاف «الجنزوري»، أنّ الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، ألقى دورة تدريبية عملية على سُبل إنعاش القلب الرئوي المتقدم، لإنقاذ الحياة، بحضور عدد من المصطافين، وهو ما تستهدفه هيئة الإسعاف المصرية، لرفع درجة الوعي الإسعافي لدى المصطافين، ليتمكنوا من إسعاف الغريق، لحين وصول طاقم الإسعاف.