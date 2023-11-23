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بيان مهم من السفارة الفلسطينية بمصر للراغبين في العودة الطوعية إلى غزة

كتب:

منى السعيد
01:39 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أصدرت السفارة الفلسطينية في مصر بيان مهم للمواطنين الفلسطينيين العالقين والمتواجدين في شمال غزة وراغبين في العودة طواعية إلي قطاع غزة.

كيفية العودة إلي قطاع غزة

وقالت السفارة الفلسطينية بمصر: «إلى المواطنين الفلسطينيين العالقين المتواجدين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة؛ بأن السلطات المصرية قد أبلغت السفارة بامكانية عودتهم إلى قطاع غزة غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر».

وأكدت السلطات المصرية أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات مصر طوعيا إلى قطاع غزة من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا.

وتقدم السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح بوافر الشكر والتقدير إلى السلطات المصرية على جهودهم المبذولة والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

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