أبرز المزارات الترفيهية في الأقصر تزامنا مع انطلاق الموسم الشتوي

تستعد الأقصر لاستقبال الموسم الشتوي، الذي يعد الأقوى في السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وتكثر الرحلات في الشتاء، من عائلات أو مدارس وجامعات، فبجانب المناطق الأثرية والفرعونية، هناك أيضًا أماكن ترفيهية، تستعد لاستقبال زائريها خلال فصل الشتاء، منها رحلات البالون الطائر.

وتعد الأقصر المحافظة الوحيدة في مصر التي تنظم رحلات البالون الطائر، وهي رحلة فريدة ومثيرة لمدة 35 دقيقة تحلق في سماء الأقصر للاستمتاع برؤية المعابد الأثرية والأماكن التاريخية ونهر النيل وجبل الأقصر الذي يضم في أحضانه معبد الدير البحري، وروعة شروق الشمس.

تبدأ الرحلة قبل شروق الشمس من مطار البالون الطائر بجوار معبد الدير البحري بغرب الأقصر، بحسب أيمن أبو زيد، رئيس جمعية التنمية السياحية.

الرحلات النيلية في الفلوكات واللانشات

وأضاف أبو زيد، واصفًا الرحلة: «رحلة رائعة تستمتع خلالها بمناظر النيل وجانبيه من الحقول الخضراء والجزر الجميلة ورؤية أجمل منظر لغروب الشمس، في امتزاج رائع من أشعة الشمس مع مياه نهر النيل، وكذلك الاستماع للموسيقى والأغاني المفضلة، وأيضاً يمكنك تناول وجبة الغداء في اللانش أو المراكب الشراعية (الفلوكة)».

ويبدأ سعر الرحلة النيلية من 150 جنيها، وتبدأ من المرسى السياحي وحتى بعد كوبري البغدادي جنوبا والعودة.

جزيرة الموز

وتعتبر جزيرة الموز بقرية البعيرات بالبر الغربي بالأقصر من أفضل أماكن الاستجمام والاستمتاع بسحر الجو الريفي الهادئ، فهي قبلة السائحين من الأجانب والمصريين للراحة بعد زيارات المعابد، فهي جزيرة تقع على شاطئ نهر النيل وتحوي أشجار الموز داخلها بكثرة وتتناوله مجاناً، ويمكنك رؤية التماسيح والقرود والثعابين الضخمة عند زيارتك للجزيرة، وكذلك تناول المأكولات الصعيدية، والتقاط الصور التذكارية، فضلا عن أن الانتقال إليها عبر المراكب النيلية تعتبر رحلة أخرى، فهي تجربة جميلة للهدوء والاستجمام.

كورنيش الأقصر

يعد كورنيش الأقصر من أجمل الأماكن الترفيهية المجانية للاستمتاع برؤية النيل والمناظر الخلابة من شاطئه، و أيضا مشاهدة معبد الأقصر والفنادق السياحية والتجول بالممشى السياحي، وهو ممشى عالمي ومن أروع الأماكن التي يمكنك زيارتها وتناول الوجبات الخفيفة والتسالي أثناء جلوسك والاستمتاع برؤية النيل الهادئ البديع.

ركوب عربات الحنطور

ولأن الأقصر متحف مفتوح وكل مكان بها يعتبر مزار، فرحلة الحنطور هي الرحلة المثالية للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة الخالدة.

تبدأ الرحلة من موقف الحنطور بجوار معبد الأقصر مرورًا بكورنيش الأقصر بطوله حتى متحف الأقصر ومعابد الكرنك والتجول بشوارع الأقصر، وتتراوح سعر الرحلة الحنطور من 100 إلى 150 جنيها.

الملاهي الترفيهية

وتوجد في مدينة الأقصر مدينتي ملاهي ترفيهية، تحتوي على ألعاب للكبار والصغار وبأسعار رمزية، ويبلغ سعر دخول الملاهي 10 جنيهات، وتبدأ الألعاب بالداخل من 5 جنيهات لألعاب الصغار و10 جنيهات للألعاب الأخرى، كما يوجد بالملاهي كافيتريات وسينما صيفي.

شارع السوق السياحي

السوق السياحي من الأماكن العتيقة في الأقصر التي يقصدها السائحون من المصريين والأجانب، إذ يعرض السوق السياحي التماثيل الفرعونية التي لا تختلف في دقتها وجودتها عن التماثيل الأصلية، وبازارات الفضة والدهب الإفرنجي المشهور في الأقصر، وكذلك الملابس ذات النقوش الفرعونية وغيرها من العاديات السياحية والحقائب المصنوعة من الجلد الطبيعي، والمفروشات المميزة، والإكسسوارات الفرعونية، وبالطبع محال العطارة التي يأتي قاصدوها من ربوع مصر، وذلك لاشتهار الأقصر بجودة سوق العطارة وتنوعها.

شارع مصر

شارع مصر يعد من الأماكن التي أنشأت حديثًا في الأقصر، فهو يحوي عربات الطعام المختلفة والمشروبات، فيمكنك تناول وجبتك المفضلة ومشروبك بأسعار مناسبة والاستمتاع بالهواء الطلق بعيدًا عن الزحام والضوضاء، فهو شارع هادئ بعيدا عن صخب المدينة، وتعمل عربات الطعام والمشروبات على مدار 24 ساعة.