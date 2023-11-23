محمود مسلم: الرئيس السيسي يستخدم عبارة «خط أحمر» للمواقف الخاصة بالأمن القومي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلجأ إلى عبارة «خط أحمر»، في المواقف التي تخص الأمن القومي إلى حد بعيد، حيث قالها عندما كانت هناك محاولات للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وأعلنها بوضوح أن سرت والجفرة خط أحمر.

معبر رفح مفتوح ولم يغلق

أضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي كان له تصريح قوي يخص الأمن القومي المصري من ناحية الغرب، واليوم يعلنها من ناحية الشرق، بأن التهجير الفلسطيني لمصر خط أحمر، لأنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد اليوم، أن معبر رفح مفتوح ولم تغلقه مصر طوال الأزمة مع غزة، مفندا ادعاءات البعض، بأن المعبر مغلق، لكن الحقيقة أن المعبر لم يغلق من ناحية مصر، وكلما سُمِح بفتح المعبر من الناحية الأخرى، تتحرك قوافل المساعدات.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن 70% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة مصرية، وهذه نسبة كبيرة.