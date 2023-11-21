رئيس «دفاع النواب» يترأس فعاليات الجاليات المصرية بفيينا

ترأس النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، فعاليات دعم وتأيد المرشح عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية 2024، تلبية لدعوة الجاليات المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا، برعاية النادي المصري بفيينا دعما ورداً الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي هو الأقدر على تولي قيادة البلاد

قدم النائب أحمد العوضي، في بداية حديثه الشكر والتقدير لخالد حسين، ولكل أعضاء النادي المصري والجاليات المصرية بفيينا، على توجيه الدعوة الكريمة له لحضور الندوة التثقيفية و فعاليات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الدستوري الهام الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي جاءت تحت عنوان «انزل شارك صوتك مستقبلك»، مؤكداً أن تلك الدعم والتأييد لم يأتٍ من فراغ وإنما لأنه هو الأقدر على قيادة البلاد.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية يستحقون منا كمصريين داخل وخارج البلاد الكثير والكثير لنقدمه لهم، وخاصة في هذه المناسبة الوطنية من الاستحقاق الدستوري الهام، الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن كل مواطن مصري له الحق في الإدلاء بصوته داخل وخارج الدولة، وأن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه، ومن أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يتمنها كل المصريين.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أنه التقي بالسفير المصري بفيينا، ضمن زيارته الحالية، قائلا: «سفيرنا أكد إنه على أتم الاستعداد لبدء عمليات الاقتراع المخطط لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي توافق للمصريين في الخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر أيام 10و11و12 من نفس الشهر، وعلينا جميعاً كمصريين النزول والمشاركة في تلك الانتخابات كواجبنا نحو وطننا الغالي، مستشهداً بقوله تعالى.

واختتم النائب أحمد العوضي كلمته بالتأكيد أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً، تقف كلها صفا واحدا وراء الرئيس السيسي، الذي كعادته وقف صلبا شامخا، أمام الأطماع والضغوط التى حاولت تمرير المشروع القديم المتجدد بتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى أرض سيناء.

من جانبهم قدموا الجالية المصرية بفيينا الشكر والتقدير للنائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتلبيته تلك الدعوة، تأتي في إطار حرصه على تقديم أوجه الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وإنجازات تحت على أرض المحروسة، وحرصه الشديد على بناء الجمهورية الجديدة لكل المصريين داخل وخارج البلاد.