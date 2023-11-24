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مفوض عام «الأونروا»: يجب البدء في إصلاح البنية التحتية المدنية بغزة

كتب:

مريم جاد
02:46 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال مفوض عام الأونروا، إن مواطني غزة مرهقون ويستحقون النوم دون قلق على حياتهم، وفق لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مفوض عام الأونروا: «أكرر دعوتي لوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة».

وتابع: أنه يجب البدء في إصلاح البنية التحتية المدنية بغزة.

وفي سياق آخر، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».

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بقلم مريم جاد