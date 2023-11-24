«السياحة»: اختيار شركة تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى منتصف ديسمبر

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّه سيتم الإعلان منتصف الشهر المقبل عن اسم الشركة السعودية التي ستتولى تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات، مؤكدا أنّ غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع اللجنة تتلقى حاليا وحتى نهاية الشهر الجاري طلبات الشركات الراغبة في تقديم تلك الخدمة للحجاج، على أن يتم المفاضلة بين المتقدمين واختيار الشركة الأنسب عبر ممارسة سيتم إجراؤها.

معايير الاختيار

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أنّه يتم وضع العديد من المعايير لاختيار الشركة السعودية التي ستقدم خدمات الطوافة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، لعل أهمها التأكد من جودة الخدمة التي سيتم تقديمها للحجاج، والسعر المعروض مقابل تلك الخدمات، والمطوفين الذين سيعملون مع تلك الشركة لتنفيذ الخدمات، إضافة إلى الضمانات التي سيتم تقديمها في حال وجود أي خلل في تنفيذ التعاقد.

الخدمات التي ستقدم للحجاج بمنى وعرفات

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج، أنّ الخدمات التي ستقدمها الشركة بمنى وعرفات تشمل إنشاء المخيمات وتوفير وسائل الإعاشة بها من أجهزة تكييف وفرش وكهرباء وتقديم 3 وجبات غذائية للحجاج، إضافة إلى المشروبات والمثلجات طوال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة والتي تتراوح ما بين 4 و5 أيام.

يشار إلى أنّ هناك حرص من غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج لسرعة إختيار شركة الإعاشة وذلك حتى يتسنى حجز الأراضى المخصصة لإقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات.