غلق كلي لمحور كمال عامر.. اعرف المواعيد والاتجاه

قررت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر لمدة يومين بالاتجاه القادم من الطريق الدائري «محور المنيب» باتجاه الطريق الدائري «القوس الغربي»، وتحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين لقيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر، وتحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

مواعيد إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر

وحددت محافظة الجيزة، في بيان مواعيد إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم المشار إليه بدءًا من اليوم الجمعة، بدءًا من الواحدة صباحًا وحتى السادسة صباحًا ويوم غدٍ السبت، بدءًا من الواحدة صباحًا وحتى السادسة صباحًا.

من جانبة كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهندس عبدالله نوررئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.