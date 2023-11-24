وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجد الإحسان بتكلفة مليون جنيه

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الإحسان في قرية شلقان مركز القناطر بمحافظة القليوبية، حيث افتتح وكيل الوزارة المسجد عقب إجراء صيانة وترميم بالكامل للمسجد من الداخل والخارج، وتجديد دورة المياه والميضة وتركيب رخام للمسجد وفرشه بالسجاد الجديد.

القوة والثبات في مواجهة التحديات

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان له أن مساحة المسجد تبلغ 430 مترا بتكلفة إجمالية مليون جنيه تقريباً حيث ألقى خطبة الجمعة التي تناولت موضوع القوة والثبات في مواجهة التحديات، مؤكدا أن الدعاء مطلوب لكن لابد من العمل والأخذ بالأسباب، وتحقيق مواطن القوة والردع الذي يتطلب جيشاً قوياً يحتاج شعباً قوياً يقف خلفه ويدعمه والنجاح يكمن في لتعاون والتكاتف بين جميع أبناء الوطن والإحباط يولد اليأس واليأس يولِّد الخمول والانهزامية والانكسار.

الثبات والقوة دليل الرجولة

أضاف أن خطبة الجمعة تناولت الثبات والقوة دليل الرجولة وأعظم دعوة هي طلب الثبات وهي رأس الدعوات وأن الدولة تٌبنى على العلم والقوة وإيمان جميع أفراد الشعب برسالتها، فمصر حاملة لواء الكفاح في العالم العربي والإسلامي وستظل في رباط إلى القيامة، مشيرا في وضوح شديد أنه لن يكون هناك حل على حساب القضية الفلسطينية وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل على حساب الدولة المصرية وأن سيناء خط أحمر، ولا للتهجير وأن الدولة تقدم جهود عظيمة وسط تحديات ومخاطر، ربما لا يدركها إلا من يُعنى بالشأن العام عناية دقيقة.

جاء ذلك وسط حضور كثيف جداً من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات والتجديدات للمساجد وتوجهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً ووطناً معلنين تضامنهم ووقوفهم صفاً واحد خلال المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتعلم الدنيا كلها أن مصر لا يمكن النيل منها بقوة ووحدة وإرادة شعبها الأبي الشريف ودوما أوقاف القليوبية على عهدها «خدمة بيوت الله شرف»