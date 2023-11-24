لقطات جوية تظهر الدمار جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خزاعة بغزة

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقطات جوية، أظهرت مباني مدمرة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة خزاعة شرق خان يونس في قطاع غزة

وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى 5 آلاف مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المصلين، للجمعة السابعة على التوالي، حيث يتم منع المصلين دون الـ70عاما من الدخول، وفقا لما أعلنته «دائرة الأوقاف الإسلامية»، في بيان.

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من القادمين نحو أبواب المسجد الأقصى المبارك، وكذا على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد منعهم من الوصول للأقصى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المصلين

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، على المصلين ولاحقتهم، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت القوات 5 فلسطينيين واستولت على مركباتهم خلال مرورهم عبر حاجز عسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما منعت القوات، الفلسطينيين من مواصلة قطف ثمار الزيتون غرب يانون.

وفي الأردن، شارك عشرات آلاف الأردنيين في كافة محافظات المملكة، في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي، للجمعة السابعة على التوالي، ودعا المشاركون إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان، واستكروا حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان وسياسة الكيل بمكيالين.