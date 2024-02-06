الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية.. اعرف الشروط والتكلفة

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية في ظل انتشار مهنة الديلفري وشركات الشحن، إذ يقبل عشرات الشباب على شراء دراجات نارية واستخراج رخصة قيادة للعمل كديلفري أو كمندوب شحن حر، فيما يمكن الآن استخراج الرخصة أون لاين بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المرور.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2024 والشروط، فضلًا عن تكلفة استخراج رخصة دراجة نارية جديدة، وتكلفة تجديد الرخصة القديمة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

وحددت الإدارة العامة للمرور الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2024 والتي تتمثل في الآتي:

- بطاقة الرقم القومي.

- إثبات محل الإقامة.

- تقديم طلب إدارة المرور.

- شهادة مخالفات.

- تقديم الرخصة المنتهية في حالة التجديد.

- شراء نموذج 265 من إدارة المرور.

- رسوم الاختبار.

- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

وتتمثل شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2024 فيما يلي.

- أن يكون عمر المتقدم لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2024 يبدأ من 18 سنة فأكثر.

- تقديم ما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية، أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات النظرية والعملية في القيادة، وآداب وقواعد المرور.

- إثبات اللياقة الطبية من خلال الخضوع لكشفي رمد وباطنة، مع تحديد فصيلة الدم.

- ألا يكون المتقدم قد صدر ضده أحكام جنائية أو سبق إتهامه في أيّة قضايا.

خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

وحال رغب أي شخص في استخراج رخصة قيادة دراجة نارية، يتجه إلى إدارة المرور التي يقع بها محل سكنه الموجود في بطاقة الرقم القومي.

- يسدد المتقدم الرسوم التي قررتها الإدارة العامة للمرور.

- تسجيل البيانات المطلوبة، ثم يسلم الأوراق للموظف المختص.

- ينهي إجراءات استخراج الرخصة ويتم طباعتها ويحصل عليها.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية أون لاين

وفيما يخص خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية أون لاين فإنّها تتم من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الخدمات العامة من خلال الضغط هنا.

- اختيار استخراج رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية.

- اختيار المحافظة والمنطقة، ثم اتباع الخطوات.

تكلفة رخصة قيادة دراجة نارية 2024

وتبلغ تكلفة رخصة قيادة دراجة نارية 2024 نحو 535 جنيهًا والتي تنقسم إلى الآتي:

- حافظة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية بقيمة 35 جنيهًا.

- رسم الكشف الطبي واستخراج الشهادات الخاصة بالباطنة والرمد.. 150 جنيهًا.

- نموذج 256 لطلب الحصول على رخصة القيادة.. 30 جنيهًا.

- رسم اختبار إشارات داخل وحدة المرور.. 50 جنيهًا.

- رسوم الضريبة بقيمة 250 جنيهًا تقريبًا.

- رسم شهادة براءة ذمة.. 20 جنيهًا.

مدة رخصة قيادة دراجة نارية

وتنقسم مدة رخصة تسيير دراجة نارية إلى 3 فئات إمّا رخصة لمدة سنة، أو سنتين، أو 3 سنوات، بينما تبلغ مدة رخصة قيادة دراجة نارية 10 سنوات.

مخالفات المرور الخاصة باللوحات المعدنية

- يصل سعر مخالفة تغيير لون اللوحة المعدنية إلى فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1500 جنيه.

- كما يصل سعر مخالفة تخريب اللوحات المعدنية إلى فرض غرامة مالية تصل إلى قيمة 1500 مع تنفيذ إيقاف الرخصة لمدة 6 أشهر.

- فيما يصل سعر مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية إلى فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين بين 100 و300 جنيه.

- وبالنسبة لسعر مخالفة استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة فتصل إلى فرض غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.