«حماة وطن» بالجيزة ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الخميس

أعلنت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، وأمين الشئون السياسية لحزب حماة وطن، عن عقد مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، وذلك بمركز التعليم الفني بمحافظة الجيزة.

وقالت النائبة سماء سليمان في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشعب المصري يشاهد الآن بأعينه حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية البلاد.

استراتيجية الدولة المصرية 2030

واستطردت النائبة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتميز برؤيته الحكيمة والمختلفة، حيث نجح في وضع استراتيجية الدولة المصرية 2023، وبدأ العمل على تنفيذ أهدافها على كل المستويات والقطاعات.

وأوضحت وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على بناء الإنسان المصري، وبناء المؤسسات، وبناء سياسات خارجية متوازنة مع كل القوى الكبرى في العالم.

وأشارت النائبة سماء سليمان إلى أن الوعي لدى المواطن المصري كان من أهم الأمور التى حرصت القيادة السياسية على تحقيقها، فضلا عن إعلاء قيم العمل والانتماء للوطن.

هيكلة الجهاز الإداري بالدولة المصرية

وشددت النائبة على أن المؤتمر الجماهيري، والذى سيعقد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سيتناول دور القيادة السياسية في بناء المؤسسات، وما ترتب عليه من إصلاحات بالجهاز الإداري للدولة المصرية.