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تعيينات شركة المياه والصرف بالدقهلية.. اعرف شروط الالتحاق

كتب:

سلامة عامر
09:47 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
وظائف ارشيفية

وظائف ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، على «فيس بوك» مواعيد تقديم أوراق المتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2023 لشغل وظيفة فني رابع، مشيرة إلى أنّه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت شركة مياه الشرب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع، وفقًا للإعلان.

جاءت الشروط كالتالي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين في المراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء».

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، طبقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

اختيار المتقدمين لوظائف شركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية، طريقة اختيار المتقدمين للوظائف، وهي:

- أن يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي حددت بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي وبحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.