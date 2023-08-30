تعيينات شركة المياه في البحيرة.. اعرف مواعيد اختبار المتقدمين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عقد الاختبار التحريري للمستوفين الشروط وفقًا للإعلان رقم 1 لسنــة 2023 لشغــل وظائف بمركز بدر بجنوب التحرير، وهي: «كيميائى صرف – فنى ميكانيكا –أمين مخزن – فنى تشغيل صرف – فنى معمل – فنى سلامه وصحه مهنيه – فنى كهرباء – كاتب ومدخل بيانات– مراقب أمن – عامل تشغيل – خدمات معاونه» بعقد مؤقت بمقر مدرسه شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره

رابط الاستعلام عن موعد اختبارات وظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رابطا يمكن من خلالة معرفة المواعيد المحددة للاختبارات، من على الموقع الالكتروني للشركة من هنا.

الشروط المطلوبة لكل وظيفة بشركة المياه 2023

وحددت الشركة الشروط المطلوبة لكل وظيفة كالتالي:

أولاً: وظائف فنية

فني كهرباء: حاصل على شهادة الدبلوم الثانوي الصناعي تخصص تركيبات ومعدات كهربية.

فني معمل: حاصل على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط.

فني ميكانيكا: حاصل على دبلوم ثانوي صناعي تخصص تشغيل على الماكينات – تشغيل المعادن – لحام – تشكيل ولحام المعادن صيانة المعدات الهيدروليكية.

مراقب أمن: حاصل على مؤهل دراسي متوسط أو فوق متوسط.

كاتب ومدخل بيانات: حاصل على دبلوم ثانوي تجاري أو دبلوم معهد فني تجاري.

كيميائي صرف: حاصل على بكالوريوس علوم في الشعب التالية «ميكروبيولوجي – بيولوجي – كيمياء».

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل لوظائف شركة المياه 2023

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير عام جيد على الأقل.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا ومؤقتا أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يزيد السن عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالنقل من الوظيفة أو الجهة التي سيتم التعاقد معه للعمل بها ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة للذكور فقط

- اجتياز الكشف الطبي بمعرفة الجهة التي تحددها الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة

- سوف يتم التعاقد وفقا لترتيب النتيجة النهائية لكل مركز علي حدة وحسب الاحتياجات الفعلية في كل مركز.