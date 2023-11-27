والد طفل فلسطيني أسير بعد تحريره: أشكر الرئيس السيسي على دوره في قضيتنا

بعد 7 أشهر من اعتقاله في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي، أُفرج عن الأسير المحرر مجد رائد مسعود فريحات من قرية جنين بفلسطين، بحسب حديث والده «رائد».

والد الأسير المحرر يشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية

وأشاد «رائد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بدور مصر في القضية الفلسطينية ودورها الذي تمثل في أكثر من محور، فالمحور الأول يشمل فيه دعم القضية الفلسطينية بصفة عامة.

والمحور الثاني يتمثل في إصرار مصر علي دخول المساعدات الإنسانية والتي حرصت عليه وخاصة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

لولا الرئيس السيسي لم يتم شيء مما هو عليه الآن

وأما عن المحور الثالث أشاد بيه والد الأسير مجد والذي تم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسر الدفعة الثالثة، تمثل دور مصر في الوساطة صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفى الأخير، ذكر رائد أن لولا دور مصر الريادي، بقيادة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتم شيء مما هو عليه الآن، وأن مصر على كافة الصعيد لها كل التحية والتقدير بما تقدمه لنا وبما تفعله لأجلنا.