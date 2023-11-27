إحالة مسؤولي مدرسة في مركز الفشن إلى التحقيق للتقصير في العمل

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، إحالة إدارة مدرسة بإدارة الفشن التعليمية، إلى التحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، وذلك خلال زيارة مفاجئة له، حيث جرى رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدرسة في الفشن

وفاجئ وكيل تعليم بني سويف، يرافقه مدير إدارة الفشن التعليمية، مدرسة الابتدائية التابعة لإدارة تعليم الفشن، حيث تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلاُ عن لقاء عدد من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار، مستمعًا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتب.

ملاحظات وسلبيات في مدرسة بإدارة الفشن التعليمية

ورصد وكيل تعليم بني سويف خلال الزيارة، عددًا من الملاحظات والسلبيات خلال الزيارة، كما جرى متابعة سير العمل بديوان عام الإدارة التعليمية بمدينة الفشن، حيث تفقد وكيل الوزارة أقسام الإدارة للاطمئنان على انضباط العاملين والالتزام بالمواعيد الرسمية، والتقى بعدد من المواطنين المترددين على ديوان الإدارة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمه لهم.

اجتماع لرصد السلبيات ومعالجتها في المدارس

وطالب وكيل تعليم بني سويف، بضرورة تقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية، مع التشديد على عدم السماح بالتقصير في سبيل الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على أكمل وجه.