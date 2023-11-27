مدربة مهارات حياتية توضح «عقلية الضحية» وأسباب ظهورها

قالت نرمين البحيري، مدربة المهارات الحياتية والعلاقات، إن عقلية الضحية يكتسبها أشخاص مع ظروف الحياة التي يمرون بها، مما يؤدي إلى تغير طريقة تفكيرهم وتصرفهم مع الأحداث، موضحةً عدة صفات تظهر عليهم، أهمها أنهم شكاؤون بكاؤون ويلومون من حولهم في كل شيء، ويبررون تصرفاتهم السيئة بشكل دائم ولا يرون أنفسهم أبدًا على خطأ.

أبرز صفات مالك عقلية الضحية

وأضافت البحيري، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن أبرز الصفات التي تظهر عليهم بشكل واضح هي الإنكار، وهو أن ينكر كل ما يوجه إليه من صفات أو أخطاء هم من قاموا بها، موضحة أن الشخص صاحب هذه العقلية لا يشترط أن يكون رجلا أو امرأة، ولكن تتكون هذه العقلية على حسب البيئة أو الظروف ودرجة وعي الشخص.

الفرق بين الرجل والمرأة في لعب دور الضحية

وأكدت أن المرأة من الممكن أن تؤدي دور الضحية، خاصةً في العلاقات سواء علاقتها الزوجية أو علاقتها بأصحابها أو علاقتها مع أهلها، وعلى الصعيد الآخر يلعب الرجل هذا الدور في صعوبة العمل أو في الفرص الحياتية.

واستكملت: «أن هناك فارق بين أن تكون هناك مشكلة أصلًا في أحد العلاقات، ولكن عند العتاب نجد أحد الأطراف ليس بإمكانه التعبير بأسلوب جيد، وأن يكون هناك طرف لديه عقلية الضحية، والتي تجعل الخطأ على الطرف الآخر».