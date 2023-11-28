تشكيل لجان لمتابعة أداء مراكز الشباب في القليوبية

استأنف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تكليف مديري الإدارات الفرعية بتشكيل اللجان الأسبوعية؛ المكونة من رئاسة مدير الإدارة مع مسؤولي التخطيط والمتابعة والأنشطة والتفتيش المالي والإداري لفحص مركز واحد بكل إدارة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية.

مراجعة كافة الإجراءات والسجلات

وتابع أحمد محمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية واللجنة المشكلة من كريمة السيد محمود مسؤول التخطيط والمتابعة، إبراهيم يوسف مسؤول المخازن، أحمد محمد سمير مسؤول الأنشطة جميع السجلات المالية والإدارية بمركز شباب أجهور الصغرى، كما اهتمت صفاء إسماعيل نائب مدير إدارة قليوب ومسؤول التفتيش المالي والإداري، ورشا رفاعي مسؤول العهدة والمخازن بمراجعة كافة الإجراءات والسجلات المالية والإدارية بمركز شباب صنافير.

تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة

وشكل هانى أبو السعود لجنة برئاسته وحمادة سالم مسؤول الهيئات، هبة زهران مسؤول التفتيش المالي، ووفاء يحيى متابع الهيئة، داليا ميدان مسؤول العهدة، مركز شباب المنايل وتم تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة، وفي إدارة شباب شبرا الخيمة شكل أحمد عزت مدير الإدارة لجنة من مسؤولي التخطيط والمتابعة، والأنشطة، والتفتيش المالى والإداري، والعضوية لفحص سجلات مركز شباب الشرقاوية والفرانوني وكافة الأنشطة، مع التأكيد على سداد أي متأخرات مالية.

شكل شاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر لجنة من عبد الفتاح محمد مسؤول التفتيش المالي، محمد عبد الحكيم صقر مسؤول الهيئات، أسماء أحمد متابع المركز، لفحص مركز شباب الشيخة سالمة ضمن مشروعات قرى كريمة، وتبين انتظام سير العمل بالمركز ووجود العاملين بالفترة، وجرى التنبيه بضرورة الالتزام بكافة عوامل الأمن والسلامة والالتزام بمواعيد الفتح والغلق وفقا للتعليمات.

وفي إدارة شباب كفر شكر شكلت اللجنة من طارق صلاح الدين مدير الإدارة، و محمود موسى مسؤول الشباب والتخطيط والمتابعة، و محمد عبد الرحمن المسؤول المالي، وعبد الستار شعبان مسؤول المخازن، ورامي الصادق مسؤول الهيئات لمتابعة مركز شباب كفر تصفا وفحص جميع سجلات الأنشطة ومحاضر مجلس الادارة والمالي والعضوية والمخازن، والانشطة والعضوية، ومتابعة مواعيد غلق المركز والتنبيه على غلق الاضاءة الخارجية للمركز عدا امام الكاميرات.

تأتى المتابعات بناءً على تعليمات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.