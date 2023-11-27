«التموين»: أكثر من 3 آلاف منفذ ثابت ومتحرك تقدم 48 سلعة بأسعار مخفضة

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن وزارة التموين تعمل منذ ما يقرب من 40 يوماً مرت على انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها مجلس الوزراء للتخفيف عن المواطنين وطرح السلع الغذائية بتخفيضات بلغت 30% على السلع الأساسية. وأوضح أن وزارة التموين كان لها دور مهم فى تطبيق مبادرة الحكومة سواء فى طرح وضخ السلع للمواطنين، أو فى الرقابة على تطبيق التخفيضات بالنسب والأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء.

مدة تطبيق مبادرة تخفيض السلع 6 أشهر وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فهل يكفى المخزون الاستراتيجى من السلع هذه المدة؟

- بالتأكيد، فى ظل التحديات الراهنة على المستوى الإقليمى والدولى تحتفظ وزارة التموين بمخزون سلعى آمن من جميع السلع التى تضمها مبادرة تخفيض الأسعار، وعلى وجه التحديد بالنسبة للقمح، فالاحتياطى الآمن من القمح يكفى 5 شهور، فى ظل الحوافز التى تقدمها وزارات التموين والزراعة والمالية، أما عن الاحتياطى من السكر فيكفى 4 شهور، فضلاً عن قرب موسم حصاد القصب والبنجر، مما يعزز من حجم المخزون، فيما يبلغ الاحتياطى من الأرز 3 شهور، والزيت 6 شهور، ونؤكد أن ما لدينا من احتياطى سلعى يأتى بفضل التعاقدات المستمرة التى تتمها هيئة السلع التموينية لتأمين المخزون دائماً، ومستمرون فى الضخ حتى اليوم الأخير للمبادرة، منتصف أبريل 2024، مع استمرار الطرح دائماً طوال أيام العام فى 1400 مجمع استهلاكى لوزارة التموين.

هل إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع والسلع من الموانئ ساهمت فى المبادرة؟

- الإجراءات الميسرة من جانب الحكومة فى الإفراج الفورى عن البضائع والسلع فى الموانئ وتوفير الاحتياجات الدولارية أسهمت بالفعل فى انتشار السلع فى السلاسل التجارية بكميات أكبر، فضلاً عن زيادة الشوادر والمعارض الخاصة بالمبادرة، مع دخول موردين جدد للمبادرة، بفضل تعاون البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة.

كم بلغ إجمالى عدد المنافذ المشتركة فى المبادرة حتى الآن؟

- يتخطّى عدد المنافذ حالياً 3 آلاف منفذ ثابت ومتحرك ومعرض وسلسلة ومجمع استهلاكى، وهى عبارة عن 1000 سلسلة تجارية، و1400 مجمع استهلاكى تابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى السيارات المتنقّلة التابعة للوزارة والمحافظات، وأيضاً سيارات الشركات القابضة للصناعات الغذائية، فضلاً عن نحو 700 شادر رئيسى على مستوى الجمهورية.

وماذا عن الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق المبادرة للأسعار المقررة رسمياً؟

- تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفذ يومياً بشأن تشديد الرقابة من قبَل مباحث التموين والمديريات التموينية وجهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه فى المحافظات من أجل تنفيذ التخفيضات.

محاضر مخالفات لمن يثبت عليه البيع بأزيد من «سعر المبادرة» ولدينا إصرار على نجاح «خفض الأسعار»

ما طبيعة عمل الحملات فى الرقابة على السلاسل؟

- مهمة الحملات هى التأكد من إعلان أسعار المنتجات على الأرفف، فالهدف هو إيصال السلعة للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب، مع المتابعة الدائمة للتأكد من وصول السلع الغذائية على أرض الواقع للمواطنين بالأسعار المخفضة، سواء فى الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التى أعلنت توافر السلع التى بالمبادرة بها، وتقوم الحملات بتحرير محاضر لكل من يقوم بعدم الإعلان عن السعر، أو البيع بأزيد من السعر الوارد فى إطار المبادرة أو المتداول.

ماذا عن السلاسل والمنافذ التى لم تلتزم بأسعار المبادرة؟

- يتم العمل على مواجهة أى قصور يعوق تطبيق المبادرة، لأننا لدينا إصرار على نجاح هذه المبادرة فى توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة طوال المدة التى حددها رئيس مجلس الوزراء وهى 6 أشهر.

هل تنضم سلع جديدة لمبادرة تخفيض الأسعار قريباً؟

- حتى الآن الموجود على أرض الواقع هو التخفيض على 48 سلعة فى 7 مجموعات سلعية غذائية استراتيجية، هى: «الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان»، وبالتأكيد سيتم الإعلان حالة دخول أى سلع جديدة لمبادرة التخفيض.

الحملات التفتيشية

هناك تعليمات مشددة من جانب وزير التموين وأيضاً وزير التنمية المحلية؛ لاستمرار المتابعة والرقابة وجميع الإجراءات لتوفير السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولاً بأول بأسعار تنافسية حرصاً على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدى لاستغلال بعض التجار بالزيادة غير المبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل، وننوه بأن الرقابة عبارة عن مرور مستمر ومفاجئ على جميع سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.