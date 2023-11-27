خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الاستثمارات بين مصر والصين

قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، لافتا إلى إعادة توزيع استثمارات الصين بالعالم بين الدول المشاركة معها، وبينهم تعاون فمن المجمل أن يكون ناتج الاستثمار 23 مليار دولار.

حجم الاستثمار الصيني بالعالم في حدود 202 مليار دولار

وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن حجم الاستثمار الصيني بالعالم في حدود 202 مليار دولار خلال سنة 2022 وهو رقم كبير نسبيا ويتم توزيعه مرة أخرى بالعالم، مشيرًا إلى مدى قدرة الدول على استيعاب تلك الاستثمارت وجاذبيتها والخروج من وطأة العقوبات التي يمكن أن تقع عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية مثل دولة روسيا ولتجنب العقوبات والقوانين التي توضع على الصادرات.

وتابع، أن مصر تحظى بكم كبير من الاستثمارات بسبب جاهزية الاقتصاد المصري والسوق لاستيعاب حجم كبير ومتنوع وفي المقدمة القطاع اللوجستي ومصر موجودة بقلب العالم بالنسبة لبؤرة الاستهلاك العالمي، وبحلول 2033 سيرتفع السوق 1.2 مليار مستهلك لذلك جاهزية الأسواق عامل أساسي للاستثمار.