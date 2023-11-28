10 نصائح من هيئة الإسعاف للتعامل مع الحوادث المرورية

يصادف الكثير من الناس وقوع حوادث مرورية أثناء سيرهم في الطريق، وقد تعرضهم للخطر، أو تؤدي إلى وقوع حوادث أخرى، ولذا قدمت هيئة الإسعاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها من أجل السلامة الشخصية، وسلامة مكان الحادث ومن أجل سلامة المصابين.

نصائح من أجل السلامة الشخصية

من أجل سلامتك الشخصية يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

- ملاحظة أي مخاطر مثل الانفجارات، أو السوائل المتسربة من سيارات الحادث.

- الانتباه لحركة السيارات الأخرى، وإذا كان المكان مظلمًا يجب ارتداء السترة العاكسة للضوء.

نصائح من أجل سلامة مكان الحادث

- إذا كنت تقود سيارة وصادفت حادثًا، فأوقفها جانبًا على مسافة آمنة من الحادث، ثم أحضر مثلث الخطر وقم بوضعه قبل مكان الحادث بسمافة كافية لتنبيه السيارات القادمة باتجاهه، وكذلك طفاية الحريق للاستعانة بها في حال حدوث حريق.

- الامتناع عن التدخين بالقرب من مكان الحادث.

- إطفاء محرك السيارات التي تعرضت للحادث، وتثبيت الفرامل اليدوية.

- منع التجمهر حول الحادث.

من أجل سلامة المصابين

- عدم تحريك أي مصاب من مكانه في حالة عدم وجود خطر يهدد حياته.

- عدم إعطاء أي طعام أو شراب للمصابين.

- القيام بالإسعافات الأولية للمصابين، في حالة كنت على دراية جيدة بها.

- الاتصال بالإسعاف فورًا؛ لنقل المصابين لأقرب مستشفى مناسب.