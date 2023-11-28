أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: كثرة المال قد يكون ضيق في الرزق (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الرزق له معانٍ تتجاوز معنى الرزق المادي، مضيفا: «الرزق ليس فلوس فقط، فأحيانا تكون الفلوس سبب بلاء للإنسان وضيق الرزق، فالعطاء من الخلق الحرمان، والمنع من الحق إحسان».

أستاذ الشريعة يوضح أنواع أخرى من الرزق غير المال

وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «فالمحبة والسلام والاطمئنان والسكينة والعلم رزق، فكل هذه أرزاق قدرها الله لعبده، فبالتالى أهل الاستدلال بالله تعالى قد وسع الله عليهم أرزاقهم من العلوم ومخازن الفهوم».

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، «على قد أرزاق الدنيا يعتبر الرزق ضيق، فتوسيع الرزق يكون لأهل الوصل بالله، الذين تمكنوا من معرفة الله، ففتح الله عليهم في العلوم والسكينة والعلم والاطمئنان».