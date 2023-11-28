البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع.

البابا تواضروس يتابع العمل الخدمي في القطاعات الرعوية

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية.

وقدم نيافة الأنبا يوليوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم. وعرض نيافته للنظام الإداري بالقطاع الذي يتضمن توزيع المسؤوليات بشكل دقيق، بما يضمن رعاية كافة الفئات الخادمة بكنائس القطاع.

لقاء البابا تواضروس مع كهنة مصر القديمة

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السيدة كاتالين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لمصر والتي بدأت أمس.