تعيينات بالخدمات الطبية للكهرباء.. التخصصات المطلوبة للوظائف

أعلنت الإدارة العامة للتدريب والتعليم الطبي بشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء عن الاحتياج لطبيب أو طبيبة بشري بمؤهل بكالوريوس طب وجراحة أو أعلى للتدريس بمعهد القمة للتمريض.

التخصصات التي سيدرسها الراغبون في التقدم للوظيفة

وحددت الادارة العامة للتدريب والتعليم الطبي بشركة الخدمات الطبية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التخصصات التي سيدرسها الطبيب أو طبيبة الراغبين في التقدم للوظيفة المطلوبة بمعهد القمة للتمريض وهي «باطنة - أطفال - نساء وولادة - طب المجتمع» للعام الدراسي 2023 - 2024 على أن يكون من ضمن العاملين في شركة الخدمات الطبية.

الالتحاق في فريق التدريس كعمل جزئي بالمعهد

وطالبت الإدارة العامة للتدريب والتعليم الطبي بشركة الخدمات الطبية عبر المنشور، من يرغب في الالتحاق في فريق التدريس كعمل جزئي بالمعهد، بالتواصل مع الإدارة العامة للتدريب والتعليم الطبي حتى يوم 16 من الشهر الجاري ويقدم السيرة الذاتية في مقر الإدارة العامة للتدريب بشركة الخدمات الطبية بمستشفى الكهرباء.

تخريج تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى

وأشارت شركة الخدمات الطبية إلى أن معهد القمة للتمريض يهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها وكذلك تخريج تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى.

شروط القبول بمعهد القمة للتمريض

وحددت شركة الخدمات الطبية شروط وقواعد القبول بالمعهد على النحو التالي..

- مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم.

- القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.