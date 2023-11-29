قبائل شمال سيناء من مقر حملة السيسي: سنرد له الجميل في صناديق الانتخابات

توافد العديد من شيوخ القبائل في شمال سيناء، على المقر الرئيس لحملة المرشح في انتخابات الرئاسة 2024، عبد الفتاح السيسي، في العريش، حيث اجتمع العديد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، لدعم المرشح الرئاسي.

وقال الشيخ إبراهيم أبو عليان أحد وجهاء رفح، إننا سننتخب السيسي لنرد له الجميل، على عدم التفريط في سيناء، وحالة الأمن والأمان التي نعيشها اليوم، بفضل قرارات الرئيس الحكيمة.

العمل أفعال وليس أقوال

وأكد الشيخ عبد المنعم رفاعي الرياشات، أن دعم القبائل للرئيس سوف يكون أفعال وليس أقوال، حينما تكتمل الصناديق بالأصوات، ويرى الجميع الفرق الذي أحدثه أهالي سيناء من خلال الإقبال الكثيف.

وقال المحاسب يسري جاسر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن: «نجتمع اليوم بالمقر الرئيسي للحملة، باختلاف توجهاتنا الحزبية، ولكنا جميعًا نتفق على صوت واحد، لدعم السيسي لاستكمال التنمية».

الهدف إنجاح العرس الانتخابي

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إنه تم الاتفاق مع أبناء وشيوخ القبائل على تنظيم القواعد الحزبية في الانتخابات، والعمل على تسهيل وصول الناخب لمقر لجنته، من خلال مندوبي الأحزاب بالمقار الرئيسية وأمام لجان الانتخاب، والمستهدف أن تكون كثافة انتخابية أمام الصناديق، وإنجاح العرس الديمقراطي الانتخابي.