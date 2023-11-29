البابا تواضروس يلقي «عظة الأربعاء» من كنيسة الملاك البحري الليلة

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأربعاء الليلة في تمام الساعة 6 مساءً، من كنيسة الملاك البحري بحدائق القبة.

عظة البابا تواضروس

ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان البابا تواضروس الثاني قد دشن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة دير الملاك البحري، التابعة لقطاع حدائق القبة وتوابعها، في نهاية العام الماضي، إذ يرجع تاريخ بناء هذه الكنيسة إلى ما يقرب من 130 سنة مضت، إذ بنيت عام 1893.

لقاءات رعوية للبابا تواضروس

التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع.

جاء هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية.

وقدم الأنبا يوليوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم. وعرض نيافته للنظام الإداري بالقطاع الذي يتضمن توزيع المسؤوليات بشكل دقيق، بما يضمن رعاية كافة الفئات الخادمة بكنائس القطاع.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة، وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.