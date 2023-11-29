أمين دور وهيئات الإفتاء في العالم يدعو إلى نشر الوعي بالقضية الفلسطينية

دعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى ضرورة العمل على نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نصرة القضية الفلسطينية؛ لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني من حرية وكرامة وعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دور مصر والرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

وثمّن الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم خلال كلمته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق 29 نوفمبر من كل علم، الدور الرائد والكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية والمساندة الدائمة لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والوصول لهدنة وقف الاعتداءات في قطاع غزة والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة انطلاقا من دور وثقل الدولة المصرية في المنطقة والعالم.

تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني

ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته والأحرار من العالم، إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة جميع حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعا إلى ضرورة استمرار حملات التوعية بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلي مطلقا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية.