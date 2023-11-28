«الأوقاف»: انعقاد 66 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، انعقاد 66 ندوة علمية تحت عنوان «الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به »، مساء أمس الاثنين بعد صلاة العشاء؛ وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تفاصيل الندوات العلمية

وجاءت تفاصيل الندوات العلمية على النحو التالي:

في مديرية أوقاف القاهرة، أقيمت ندوة بمسجد أحمد عفيفي - بالرحاب - القاهرة الجديدة، ومسجد سيدي إبراهيم المتبولي - البركة، ومسجد الجامع - الشروق، ومسجد جامع البنات- وسط القاهرة.وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الشامخية - بنها أول، ومسجد كريستال عصفور - شبرا غرب، ومسجد الفقهاء - شبين القناطر، ومسجد الحاج مرزوق - بنها ثان، ومسجد المجمع الإسلامي - الحي الثامن.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد الفتاح العليم- بطنطا ثان- ومسجد أبو الفضل الوزيري - المحلة أول ، ومسجد صادق الرافعي - طنطا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد النصر - ش الجيش - مدينة المنصورة، ومسجد السنجق- ش السكة القديمة - غرب المنصورة، ومسجد الجوهرة - ش جيهان - غرب المنصورة، ومسجد الجبارنة - دكرنس، ومسجد الإيمان - ش قناة السويس - شرق المنصورة، ومسجد الشهداء- البهو فريك أجا.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الشهداء - البعالوة - التل الكبير، ومسجد السلام - حي السلام - الإسماعيلية.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الكبير - سيدي سالم غرب، ومسجد الخياط - كفر الشيخ، ومسجد سيدي طلحة - كفر الشيخ، ومسجد البرهامي - بدسوق، ومسجد صبور الغربي - كفر السودان - دسوق بحري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد عطيوة - عرب عطيوة - مطروح.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد البري الكبير - مركز الخارجة، ومسجد زمزم - أسمنت - مركز الداخلة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد عثمان بن عفان- الحي الثاني- شرق النيل - بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد أبو بكر الصديق- سيتي، ومسجد سيدي جلال– الخضرية، ومسجد خشبة - ش الجمهورية، ومسجد الهلالي- ش الهلالي، ومسجد مجمع مكة- الزهراء، ومسجد سليمان الحكيم- ميدان أسماء الله الحسنى.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد شباب سيدنا محمد - سفاجا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد سيدي خميس- شبين الكوم، ومسجد عبد المتعال– شبين الكوم، ومسجد الهاشمي- م (9) - السادات.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض - سوهاج، ومسجد الفرشوطي- العتيق– سوهاج، ومسجد الكبير - بني حميل، ومسجد الحاج عبد العال - طهطا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد أبو عياد- بندر الأقصر، ومسجد الهادي- نجع غريب الكيمان- أصفون، ومسجد جزيرة البعيرات - بالقرنة، ومسجد العتيق دريع - إسنا، ومسجد أبو نبوت الرياينة - أرمنت، ومسجد أبو حليمة البحري - أرمنت.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد السد العالي- دمنهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد محمد أحمد - الحوامدية، ومسجد طلعت حرب- إمبابة، ومسجد الحصري - 6 أكتوبر.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد أبو عبيدة بن الجراح- ميت بشار - منيا القمح، ومسجد السوق الجديد- ديرب نجم، ومسجد جمعية المحافظة على القرآن الكريم- الزقازيق، ومسجد المدينة المنورة- حي مبارك - شرق الزقازيق، ومسجد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري- أبو حماد، ومسجد مكارم الأخلاق - شرق الزقازيق.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد عمرو بن العاص- غرب العريش، ومسجد الفرماني- شرق العريش.وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد أهل بدر- عتاقة - السويس.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد حسن علام- سموحة، ومسجد حاتم- سموحة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد المروة الجديدة– طور سيناء.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الحاجة منى - العمارية الغربي- دير مواس.