«الإقليمي للطاقة المتجددة»: مشروع «بلبال» يضم 34 تجمعا استثماريا

قال ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن هناك محاور متعددة بملف الطاقة المتجددة وأهمها خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر وغير المباشر، لافتا الى أن الدستور المصري ينص على أن مصر تضع مكونا مثل الطاقة المتجددة ضمن عناصر الطاقة الخاصة بها وتمت ترجمة تلك الوثيقة إلى عدد من القوانين واللوائح التي سمحت بالتوسع بالمجال، ولذلك أصبح لدينا بداية يمكن الانطلاق منها للاستثمار.

تخصيص أراضي لإنتاج الطاقة النظيفة

وأضاف «كرم الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ الدولة المصرية بدأت تعمل على ملفات مثل تخصيص أراضي لمشروعات الرياح، فهناك مساحات شاسعة تصل إلى 30 ألف كيلو متر مربع مخصصة للاستثمار في الطاقة المتجددة، منها مشروع «بلبال» الذي يمثل مشروعا فعليا لجذب المستثمرين ويقدر بـ34 تجمعا استثماريا وحصل على جوائز عديدة كواحد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى فتح الباب للمستثمرين للحصول على طاقة متجددة أعلى والمشاركة في توزيع الطاقة النظيفة.

إطلاق حزمة مشروعات لإنتاج الطاقة

وتابع أن مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مشيرا إلى ضرورة إطلاق حزمة مشروعات سنويا في حدود 3000 ميجا وات للوصول لتلك النسبة المراد تحقيقها.