الأوراق المطلوبة للطلاق.. تفاصيل وحالات وقوعه في المحكمة

حينما تصل الخلافات الزوجية لطريق مسدود من الحلول، فإن الطلاق يكون الحل الوحيد، وحينما يتخذ الزوج أو الزوجة قرار الطلاق، يتطلب هذا الإجراء رفع دعوى أمام محكمة الأسرة بصفتها المختصة بفض النزاع بين الزوجين ونفقة الأطفال والأمور المتعلقة بالحضانة، وفي حالة الطلاق الغيابي لابد من إخطار الزوج زوجته بذلك وفقا للقانون، ويهتم البعض ممن يوجهوان مشاكل عائلية معرفة الأوراق المطلوبة للطلاق.

الأوراق المطلوبة للطلاق عند المأذون

وتوضح «الوطن» الأوراق المطلوبة للطلاق ، في التقرير التالي:

وجاءت الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة على النحو التالي:

- نسخة من وثيقة الزواج.

- نسخة من توكيل المحامي وصورة كارنيه المحاماة.

- نسخة من شهادة ميلاد كمبيوتر للأطفال إن وجدوا.

- رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.

- يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

- رفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان إيجابي أو سلبي.

- عريضة الدعوى مرفقة برقم وتاريخ التسوية.

- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى ووضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

- حافظة مستندات للأوراق الخاصة بالقضية.

رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة

يتطلب رفع دعوى الطلاق توافر الشروط الآتية:

- ﺗﻮاﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

- انقطاع رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

- حينما تثبت المحكمة دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.

- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.

- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.

- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

حقوق المرأة بعد الطلاق

عقب وقوع الطلاق بموجب قرار المحكمة، تحصل المرأة على الحقوق الآتية:

- مؤخر الصداق المكتوب فى عقد الزواج.

- نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.

- نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.

- إذا كانت الزوجة حاضنة يحق لها التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

- أجر رضاعة.

- نفقة للأطفال.

- مصروفات علاج الأطفال.

- مصروفات تعليم الأطفال.

- مصروفات ملابس صيفي وشتوي للأطفال.

الفرق بين الطلاق في المحكمة والطلاق الغيابي

يختلف الطلاق الغيابي عن الطلاق في المحكمة في أن الطلاق الغيابى هو طلاق يتم بحضور الزوج فقط والشهود أمام مأذون شرعى لتوثيق الطلاق بغير الزوجة ودون حضورها، حيث يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام شاهدين ويقوم المأذون بتحرير الطلاق الغيابى.

ويتم الطلاق الغيابى عند المأذون الشرعى بحضور الزوج و2 شهود، ويقوم الزوج بالتوقع فى خانة المطلق وكذلك الشهود، ويقع الطلاق الغيابي بعد محاولة المأذون الإصلاح بين الزوج ومحاولة إعادة الحياة الزوجية لطبيعتها.

الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي في مصر

عند وقوع الطلاق غيابيا بعد فشل مساعي الحل بين الزوجين، يتطلب الأمر توفر الأوراق التالية:

- بطاقة الزوج وثلاث صور منها.

- صورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها.

- أصل وثيقة الزواج أو بيان زواج صادر من السجل المدني.

- صورة من وثيقة الزواج على يد مأذون.

- اثنين شهود مصريين ومسلمين بالغين سن الرشد وتتوفر فيهم شروط الشهادة الشرعية.

مساعي المأذون الشرعي لعدم وقوع الطلاق الغيابي

قبل إيقاع الطلاق الغيابي يجب على المأذون الشرعى أن يكون حريصا على الإصلاح بين الزوجين والتقريب بينهما للحيلولة دون وقوع الطلاق، وأن يبذل كل مساعي الإصلاح بينهما، والحرص على بقاء الأسرة قائمة ومتماسكة مراعاة لمصلحة الأبناء.