«القابضة للمياه»: نفذنا 60 نشاطا توعويا لطلاب المدارس خلال شهر نوفمبر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفيذ 60 نشاطا توعويا خلال شهر نوفمبر المنصرم، لطلبة مدارس مركز ومدينة أبو حماد، لغرس مفاهيم التوعية لدى الطلاب، ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، لتنفيذ حملات توعية بالمدارس خلال العام الدراسي 2023-2024.

التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنه جرى خلال فعاليات حملات التوعية، التشديد على أهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، وتقويم العادات الخاطئة، لافتا إلى أن أنشطة الحملات تنوعت ما بين أنشطة تفاعلية للمدارس الابتدائية، تضمنت لعبة المتحري الصغير ونشاط السلم والثعبان ومسرح العرائس وورش رسم لإيصال معلومات مبسطة وسهلة، حول المحافظة على المياه والسلوكيات الصحيحة والخاطئة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي.

وأوضحت أنه جرى إعداد مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين، وتكريم الأطفال المتميزين، وتنفيذ ندوات توعية لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية.

ترسيخ الصورة الذهنية لترشيد استهلاك المياه لدى الاطفال

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسؤولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

التواصل المستمر مع المواطنين

وأشار «أبو حلاوة» إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، من خلال حملات وندوات التوعية، واستطلاعات آراء العملاء، لافتا إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الشرقية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل المشروعات الجاري تنفيذها.