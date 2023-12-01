تطورات أزمة أوكرانيا.. إحباط هجوم بزورق مسير حاول استهداف القرم

تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية، المستمرة منذ 24 فبراير من العالم الماضي 2022، ونرصد في التقرير التالي، أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة سواء الميدانية أو السياسية خلال الساعات القليلة الماضية.

ودمرت القوات الجوية التابعة، لأسطول البحر الأسود، صباح اليوم، زورق مسير أوكراني في الجزء الغربي من البحر الأسود، حاول الاقتراب من شبه جزيرة القرم، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

القوات الأوكرانية تدمر صاروخ كروز

من جانبه، أسقط الجيش الأوكراني، 18 من أصل 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل في أحدث هجوم لها، وأشارت القوات الأوكرانية، إلى تدمير واحد من صاروخين كروز تم إطلاقهما، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على لسان نائبة المتحدث باسم الوزارة، سابرينا سينج، إن الموارد المخصصة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا على وشك النفاد، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي، عزم بلادها على مواصلة تقديم المساعدات لكييف، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أوضح مدير برنامج أوراسيا في معهد كوينسي الأمريكي،أناتول ليفين، أنه إذا لم يتغير الوضع في أوكرانيا لصالح «كييف»، فإن الولايات المتحدة لن تتدخل في الأزمة بل ستوافق على السلام مع «موسكو»، وتوقع في مقالة لموقع «روسيا ماترز»، أنه يمكن في 2024، حدوث تغييرات في تفكير النخبة الحاكمة الأمريكية.

بدوره، أشار السناتور الأمريكي الجمهوري راند بول، إلى أن المساعدات الجديدة للحكومة الأوكرانية، ستضعف «واشنطن»، لأنه سيتعين اقتراض الأموال من أجل المساعدات.

سناتور جمهوري: ليس لدى «واشنطن» 100 مليار دولار لإرسالها إلى أي مكان

وأضاف بول، في حديث لقناة «دانييل ديفيس» على «يوتيوب»، أن محاولات أوكرانيا، لطرد الروس لن تنجح، وأوضح السناتور الجمهوري، أن ليس لدى الولايات المتحدة 100 مليار دولار لإرسالها إلى أي مكان.

وتابع بول، أنه سيتعين على الولايات المتحدة اقتراض المال، موضحا أن طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحصول على 105 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا لا ينسجم مع أن «واشنطن» تتحمل أكبر دين خارجي في العالم.

راند بول: أمريكا مدينة بمبلغ 33 تريليون دولار

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جون كيربي، قال في وقت سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواجه صعوبات جدية في تقديم الدعم لـ«كييف» اعتبارا من بداية 2024، إذا لم يخصص الكونجرس اعتمادات إضافية لمساعدة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وأعرب السناتور الجمهوري، عن اعتقاده أن الأمن القومي الأمريكي يصاب بالضعف بسبب هذا النوع من الديون، وتابع بول قائلا، إن الولايات المتحدة بالفعل مدينة بمبلغ 33 تريليون دولار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا في وقت سابق، إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.