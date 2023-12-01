راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس: النوادي المصرية في أبوظبي نشيطة وتنظم برامج جيدة

قال القس بيشوي فخري، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بأبو ظبي، إن المصريين في الخارج متعلقون بمصر، خاصة بعد تطور التعليم الجامعي بها، وافتتاح المشروعات الجديدة، وحل مشكلات عديدة في التجنيد والسيارات والجمارك، وهناك تساؤلات من المغتربين، عن المشاريع التي يمكن إنشاءها على أرض مصر، ليتحول الأمر إلى فائدة مشتركة.

وأضاف القس خلال مكالمة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن زيادة اللقاءات ما بين الدولة والناس، لمعرفة تساؤلاتهم يقود إلى نجاح أكبر، في التواصل والإجابة عن أشياء كثيرة، تشغل أذهان الناس.

«بيشوي»: تجمعات المصريين الرسمية في دولة الإمارات نشيطة

وأوضح راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بأبو ظبي، أن النوادي المصرية في أبوظبي ودبي، وجمعيات سيدات مصر، وكل تجمعات المصريين الرسمية، تحت مظلة القانون في دولة الإمارات، نشيطة وتنظم برامج ولقاءات جيدة، ويفضل أن تزيد هذه اللقاءات؛ لأنها ستعمل على التواصل القوي بين الناس وسماع رغباتهم.

ولفت أن السفارة المصرية أكبر وصلة بين المصريين وبلدهم، وتعد خدمات السفارة والقنصلية، والمبنى شيء جميل، يعطي صورة للعالم أن مصر بها شعب يتكلم وإرادة قوية، ويحمل نسبة كبيرة من الوعي.