حملة «مواطن بالخارج» في الرياض: المشاركة بالانتخابات واجب وطني

كشف فوزي بدوي منسق حملة «مواطن بالخارج»، في الرياض، عن آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية قبل بدء التصويت غدًا، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع منسقي الحملة في المناطق المختلفة بالمملكة، والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في العالم.

أولوية سماع صوت المواطن المصرى بالخارج

وقال فوزي بدوي، إنه أصبح من الأولولية للمصري بالخارج الاستماع له وتقدير صوته مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى أنّ المصري بالخارج لديه مساحة أكبر من المواطن داخل الدولة في متابعة السوشيال ميديا والإعلام بشكل عام.

تحديات تواجه الدوله

وأضاف «بدوي»، خلال مداخله هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، أن المواطن المصري بالخارج يعي بجميع التحديات التي تواجه الدولة خاصة في الظروف الصعبة التي تواجهها الآن غرب مصر في فلسطين وشرق مصر في ليبيا وجنوب مصر في السودان.

وتابع بأنّ الحملة أكدت للمصريين بالخارج أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبة ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية، وضرورة أن يكون كل مصري بالخارج شريكًا في رسم مستقبل وطنه.