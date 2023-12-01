النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس في COP28 ذكّرت العالم بتعهداته في شرم الشيخ

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص خلال كلمته بالدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمنعقدة في دبي، علي تذكير العالم بالتعهدات التي انتهت إليها cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الرئيس أكد ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي، والعمل عاي احتواء آثار تغير المناخ.

وقال «محسب» إن الرئيس أكد أن قمة شرم الشيخ مهدت الطريق لهدف عالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود من أجل التعامل مع الكوارث المناخية التي تفوق قدرة كثير من الدول، والالتزام بما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر باريس، والعمل علي توفير التمويل المناسب ضرورة لتحقيق الأهداف المناخية، لافتا إلي أن الرئيس شدد علي ضرورة حماية وإنقاذ كوكب الأرض، وأن مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية في الخارج، أكد عضو مجلس النواب، أن الاقبال الكثيف علي صناديق الاقتراع بالخارج في اليوم الأول لبدء التصويت بالخارج، يعكس وعي المصريين وإدراكهم للمرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب الاصطفاف من أجل الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، مشيدا بحرص أجهزة الدولة المعنية علي متابعة سير عملية التصويت ورصد أي مخالفات أو شكاوي من شأنها عرقلة التصويت.

وأكد النائب أيمن محسب، أن هناك إجماع على سير عملية التصويت بانتظام ومرونة، حيث لم تخرج أي شكاوي حتي الان، متوقعا ان تشهد الاةأيام القادمة كثافة في المشاركة، داعيا كل مصري بأن يشارك في مستقبل هذا الوطن من خلال اختيار رئيس مصر القادم.