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فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية

كتب:

كريم روماني
07:18 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من تطوير الموانئ - صورة أرشيفية

جانب من تطوير الموانئ - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة النقل، نجاح مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن حيث حصلت مصر ثالث أكبر عدد أصوات بواقع 142 صوتا من إجمالي 166 صوتا صحيحا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي في كافة المجالات وتكليلاً لجهود متضافرة بين وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس والذي احتفظت به منذ 1977.

انتخابات المنظمة البحرية الدولية

وأشارت إلى أن الفوز الذى حققته مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعد انتصارا للإرادة والدبلوماسية المصرية، مؤكدة أن هذا الفوز يجسد دور مصر المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيدا على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال النقل البحري والتجارة العالمية

أهداف المنظمة البحرية الدولية 

جدير  بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، تأسست سنة 1948، يقع مقرها في لندن، ومن أهدافها:

- السلامة والأمن البحري.

- مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن.

- مكافحة التلوث البحري

-  إرساء نظاما لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري

- تأسيس نظاما دوليا لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.

- تحقيق نظام بحري مستدام

تطبيق المعايير العالمية

ويتم من خلال المنظمة البحرية الدولية رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الجديدة والابتكار والتعليم والتدريب البحري، والأمن البحري، وإدارة حركة المرور البحرية وتطوير البنية التحتية البحرية، كما يتم تطبيق المعايير العالمية التي تغطي هذه القضايا، وتتألف المنظمة البحرية الدولية من عدد 5 لجان رئيسية وعدد 9 لجان فرعية منبثقة عنها إلى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.