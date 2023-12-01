رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية: الزحام على التصويت بدأ منذ 11 صباحا

فتحت السفارة المصرية بهولندا أبوابها في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، في أول أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصريين منذ الساعة 9 صباحًا.

الكنيسة القبطية تسهيل انتخابات المصريين بالخارج

ووفقًا لسعيد عثمان، نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، توجه عدد كبير من المصريين إلى اللجان الانتخابية عبر 4 أتوبيسات تابعة للكنيسة القبطية في أمستردام، إضافة إلى أعداد كبيرة من المصريين من مختلف مقاطعات هولندا.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية على راديو 9090، أن الطقس في هولندا كان باردًا بالأمس قبل انطلاق الانتخابات، وبلغت درجة الحرارة سالب 4، أمّا اليوم فكان مشمسًا منذ الصباح الباكر.

وأوضح أن ذروة الزحام على صناديق الاقتراع كانت منذ الساعة 11 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، رغم استمرار العمل في هولندا.

وتستمر عملية التصويت للمصريين بالخارج حتى يوم الأحد المقبل، حيث يوجد حوالي 1.6 مليون مصري مسجلين للتصويت في الخارج.